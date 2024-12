Controlli antispaccio nelle scuole e nei parchi cittadini, foglio di via per un giovane

Contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici della città.

Grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici, nella mattinata di martedì 10 dicembre, è stato possibile effettuare un intervento all’interno di un istituto scolastico superiore dove gli operatori della Volante hanno sequestrato in una classe qualche grammo hashish.

Anche il giorno dopo, il personale della squadra mobile e delle volanti, insieme alla Guardia di Finanza, in ausilio con il cane antidroga, hanno svolto ulteriori controlli nei pressi di altre aree urbane di aggregazione giovanile, nonché all’interno di diversi istituti scolastici.

“Nel corso di tale azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona di via Negri è stato trovato a terra un pezzetto di hashish che veniva sequestrato a carico di ignoti£ riferiscono dalla questura di Piacenza. Mentre durante un controllo effettuato ai giardini Merluzzo, sono stati identificati due soggetti italiani, residenti in altra provincia, di 22 e 30 anni, uno dei quali è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto segnalato quale assuntore. È stato inoltre rilevato che il giovane era già stato segnalato più volte per reati contro il patrimonio, rilevata una pericolosità sociale, gli è stata notificata la misura di prevenzione emessa dal Questore di Piacenza del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Piacenza per un periodo di due anni.