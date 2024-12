La generosità si impara da piccoli: dalla materna “de’ Paoli” doni per “La Giara”

Hanno pochi anni, ma la generosità la conoscono già bene. I bambini della scuola materna “San Vincenzo de’ Paoli” lo hanno dimostrato chiaramente raccogliendo in questi giorni sciarpe, guanti, maglie, giocattoli e dolciumi da destinare al Centro Caritas “La Giara”. Hanno confezionato il tutto in pacchi regalo, corredati anche di bigliettini di auguri e con quelli nella mattinata di giovedì 12 dicembre hanno accolto nella loro scuola i rappresentanti della Giara: in particolare sono stati presenti le volontarie Maria Pia Gliozzo e Maria Bambino e i sacerdoti don Maurizio Noberini della parrocchia di Santa Franca e don Andrea Volta della parrocchia di san Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli.

“Siete stati generosissimi – hanno dichiarato i due parroci rivolgendosi ai bambini – e il vostro aiuto porterà grande gioia nelle famiglie e tra i bambini che sosteniamo”.