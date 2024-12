Trasporto malati sclerosi multipla: “Tulipano” e Alpini aiutano con una donazione

Il circolo anziani “Il tulipano” del quartiere Cantarana e il gruppo Alpini di Piacenza hanno raccolto mille euro da donare all’Aism, consegnando ieri pomeriggio l’assegno al presidente dell’Aism Dario Inzani.

Non è la prima volta che le due realtà danno una mano all’associazione, dato che già un paio di anni fa si erano mobilitate.

“Abbiamo fatto una sottoscrizione fra noi soci – spiega la presidente del circolo Ave Marenghi insieme a Gino Acerbi delle penne nere cittadine – e così siamo riusciti insieme agli alpini a fare la donazione. Per noi è importante aiutare il territorio: ci ritroviamo due volte a settimana in sede, il giovedì e la domenica pomeriggio, e organizziamo balli, partite di carte e iniziative per stare insieme qualche ora”.

“Grazie a questa donazione – spiega Inzani – ogni anno sono almeno 600 i trasporti che effettuiamo. Ma abbiamo anche un gruppo di auto mutuo aiuto gestito dalla nostra socia psicologa Alice Zanrei e organizziamo dei corsi di stimolazione cognitiva e motoria con il neuropsicologo Giuseppe Rocca e con Stefania Repetti”.

A Piacenza sono circa 600 i malati di sclerosi multipla: chi volesse avere informazioni sulle attività può telefonare in sede al numero 0523481001 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].