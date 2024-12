Campionato europeo meccanici: sul podio il piacentino Giovanni Moruzzi

Questa volta il francese Lecuelle si è dovuto arrendere e inchinare davanti alla bravura del nuovo campione europeo. Un titolo tutto piacentino vinto dal nostro Giovanni Moruzzi, che si è piazzato al primo posto del campionato “European Technical Skills Competition” per meccanici targato Royal Enfield.

Un riconoscimento arrivato da lontano, precisamente dal campionato italiano che Moruzzi aveva vinto in precedenza sbaragliando oltre cento partecipanti nel nostro Paese, titolo che gli ha così permesso di prendere parte per la seconda volta al campionato europeo che si è tenuto in Francia. La prima volta aveva raggiunto il secondo posto, battuto solamente da Jocelyn Lecuelle che rappresentava la Francia, i due contendenti si sono ritrovati di fronte anche in questa finalissima insieme a Lloyd Lewis Gamblin (Regno Unito), Alexander Haage (Germania), Maciej Czubernat (Polonia) e Kaderbaccus Nadim (Mauritania). Dopo un’intensa giornata di prove di abilità e di velocità applicate alla meccanica della due ruote, Moruzzi si è messo alle spalle tutti quanti diventando il nuovo campione europeo 2024.

“Un’esperienza fantastica, sono ancora emozionato – ha raccontato – ogni anno Royal Enfield organizza questi campionati a livello italiano, europeo e mondiale per mettere in competizione noi meccanici di questo settore e aumentare così anche la qualità del servizio che forniamo quotidianamente ai nostri clienti. Lo scorso anno ero arrivato secondo e questa volta ci ho messo davvero il massimo per vincere il titolo. Una serie di prove veramente toste, ci hanno messo sotto torchio per una giornata intera con test che hanno compreso quiz al computer a risposte multiple, un orale durato più di un’ora, una prova tecnica per risolvere i problemi della motocicletta e poi la novità di quest’edizione che era la prova di velocità consistita nello smontare e rimontare alcune parti di motore che ci dicevano loro per guadagnare punti bonus in una situazione di stress. Il giorno più ungo della mia vita, ma anche uno dei più belli perché quando mi hanno detto che avevo vinto non ci credevo”.

E non è finita qui perché tra poco più di un mese partirà per la prima volta alla caccia del titolo mondiale: “Sarà verso la fine di gennaio in India, Paese all’avanguardia del progresso tecnologico di questi mezzi e in un “bunker” dove accedono solo coloro che vincono queste competizioni. Saremo una cinquantina e il livello si alzerà ancora di più proprio perché ci saranno anche i preparatissimi indiani, ma anche in questa occasione darò il massimo per portare in alto il nome dell’Italia e di Piacenza”.