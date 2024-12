Cittadella, cambia la sosta dei bus turistici. Le guide: “Non avvertiti, ora c’è troppo caos”

Molti piacentini se ne saranno certamente accorti: dal fine settimana del primo dicembre, di fronte a Palazzo Farnese a Piacenza, le strisce gialle adibite alla sosta dei pullman che trasportano i turisti sono state cancellate. Al loro posto è comparsa una fila di posteggi bianchi per le auto.

il disappunto delle guide turistiche piacentine

Una buona notizia per gli automobilisti, un po’ meno per le guide turistiche piacentine che in Piazza Cittadella – dove si staglia Palazzo Farnese – hanno il loro quartier generale. “Da un giorno all’altro – spiega Lorena Carella, guida del coordinamento Scopri Piacenza – e senza che nessuno ci avvisasse abbiamo assistito a questa novità, che ha subito creato non pochi problemi alle corriere che lì erano abituate a fermarsi per far scendere i visitatori. Una situazione abbastanza caotica, anche perché siamo entrati nel momento di più alto afflusso turistico”.

la “soluzione-tampone”

Le guide non sono certo rimaste con le mani in mano: “Abbiamo subito avvisato i nostri uffici di riferimento – prosegue Carella, spalleggiata da un gruppetto di colleghe – con l’assessore al turismo Christian Fiazza che è stato rapidissimo nell’individuare un compromesso. Ora i pullman turistici condividono il punto di carico e scarico con gli autobus di linea dall’altro lato della strada, sul lato della scuola Mazzini. Una soluzione-tampone che tuttavia deve fare i conti anche con il parcheggio selvaggio degli automobilisti che si scatena soprattutto il sabato e la domenica. Insomma, il problema, anche se mitigato, rimane”.

l’assessore fiazza puntualizza

“La realizzazione delle strisce bianche di fronte a Palazzo Farnese – chiarisce lo stesso Fiazza – rientrava nel progetto del cantiere di Piazza Cittadella ed è stata pensata proprio per alleggerire le operazioni di traffico e parcheggio durante i lavori. Non appena siamo stati avvisati del problema che questo ha generato ai bus che trasportano i turisti, siamo intervenuti tempestivamente”.

Fiazza spiega inoltre che per tutta la durata del cantiere “è stato messo a punto un progetto di circolazione dei bus con un percorso ben definito. L’idea è che il punto di carico e scarico condiviso con i pullman di linea, sul lato della scuola Mazzini, venga riservato prevalentemente per i mezzi che trasportano turisti con problemi di deambulazione. Detto questo, sarebbe più opportuno e ragionevole che le corriere che trasportano visitatori sostino nel parcheggio di via Maculani, poco distante da Palazzo Farnese: nel fine settimana, non essendoci le scuole, è completamente libero e adibito proprio a questo”.