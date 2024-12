Coin, addio ad altri due negozi interni: “Temiamo per la chiusura totale”

Solo un anno fa i magazzini Coin di Piacenza celebravano il mezzo secolo di vita lungo Corso Vittorio Emanuele, con belle testimonianze di chi ci lavora. Oggi, invece, si addensa un’ombra sul futuro dello store inaugurato il 10 marzo 1973. La realtà attuale ci dice infatti che il 18 dicembre si apre al Mimit, il Ministero del Made in Italy, il tavolo di crisi del Gruppo Coin, presenti i sindacati.

“C’è preoccupazione che si arrivi a una chiusura, inutile nasconderlo il tavolo di crisi è stato sollecitato proprio dai sindacati – avverte Marco Pascai, Filcams Cgil – si tratta di capire se si va a un risanamento rispetto al problema dei pagamenti dei fornitori di area commerciale, invece per il momento gli stipendi ai lavoratori arrivano. Però a fine dicembre nel magazzino di Piacenza chiudono altri due corner, ovvero negozi interni”. Segnali non confortanti.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ