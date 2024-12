Presepe vivente per anziani del Vittorio Emanuele, grazie agli “angeli” di Asp

Il Natale sta arrivando e purtroppo gli ospiti della casa di riposo Vittorio Emanuele di Piacenza non hanno la possibilità di poter ammirare i vari presepi allestiti in città. Nessun problema, ci hanno pensato gli “angeli” di Asp – Città di Piacenza a portarne uno da loro per creare un’atmosfera di gioia e serenità. Un affascinante presepe vivente che una cinquantina di operatori hanno messo in scena nel giardino della struttura di via Campagna nel giorno di Santa Lucia. C’era proprio tutto, dalla scena della natività con i Re Magi ai pastori, gli angeli e la ricostruzione di antichi mestieri che hanno catturato l’attenzione degli ospiti e dei loro famigliari accorsi per l’occasione con tanto di sottofondo musicale composto da immancabili canti natalizi.

Non ha voluto mancare alla visita del presepe la sindaca Katia Tarasconi accompagnata da una delegazione del Comune formata da Paola Gazzolo, Nicoletta Corvi e Gianluca Ceccarelli, insieme dalla deputata piacentina Paola De Micheli. “Un grazie a voi per quello che fate per queste persone e che sia un sereno Natale davvero per tutti” l’augurio della sindaca.