Scontro tra auto e furgone a Niviano: entrambi i mezzi finiscono fuori strada

Si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 dicembre, a Niviano (Rivergaro) l’incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi, un’auto e un furgone. Stando a una prima ricostruzione i veicoli stavano procedendo lungo la strada che conduce alla frazione di Roveleto Landi. In seguito all’impatto, avvenuto per cause ancora da chiarire, i mezzi sono finiti uno sull’altro terminando la propria corsa nel canale che delimita la carreggiata, in prossimità di una curva. Fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato gravi ferite. A soccorrerle, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza che hanno posto l’area in sicurezza.