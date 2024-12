Valeria, un solo rene ricevuto grazie a un trapianto e tanta voglia di vivere

Sorride, scherza, il 16 agosto scorso ha organizzato il “party del trap”.

“Uno poteva pensare che facessimo musica trap, in realtà ho voluto familiari, amici e infermieri per la festa del trapianto”, ride. Valeria Torreggiani, 38 anni, di Rivergaro, è tosta tosta, dietro l’aspetto etereo.

Dall’adolescenza è incorsa in guai su guai di salute in ambito nefrologico, fino a che nel settembre 2022 l’unico rene (sinistro) di cui dispone le viene asportato.

Per l’istruttrice di equitazione si spalanca il portone della dialisi. Tre sedute a settimana di quattro ore ciascuna, ma mica smette di andare a cavallo. Il 23 dicembre 2023 riceve un organo nuovo. Lo aspettava da suo padre, ma per una carambola imprevedibile del Destino le è arrivato da altrove. E dopo neppure quattro mesi è tornata a cavallo: “È la vita che mi piace”.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ