Arraffano merce dagli scaffali del market e scappano: denunciata coppia di ladre

Tentano di allontanarsi dopo aver arraffato merce dagli scaffali. Il titolare se ne accorge, le ferma e chiama la polizia locale. Protagoniste sono state due nomadi, in arrivo da Pavese, che dopo aver preso merce dagli scaffagli di un supermercato di Castel San Giovanni hanno tentato di allontanarsi senza pagare. Per loro sfortuna il titolare se ne è accorto e ha chiamato la polizia locale che ha identificato le due donne.

In seguito il titolare ha sporto denuncia.

