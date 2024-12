Ascia nel baule: denunciato. Clandestino e in possesso di droga, 18enne nei guai

Sottoposto a espulsione perché clandestino (e quindi intimato a lasciare il territorio nazionale) un diciottenne straniero è incappato in un posto di controllo dei carabinieri in piazzale Gramsci a Castel San Giovanni. Il giovane, che era stato espulso perché il suo permesso di soggiorno era scaduto, aveva con sé anche una trentina di grammi di hashish. È stato così denunciato per non aver ottemperato al provvedimento della questura e segnalato come assuntore di droga.

A Fiorenzuola, invece, sempre nel corso di controlli dei carabinieri finalizzati ad arginare fenomeni legati alla microcriminalità, è stato fermato un automobilista quarantenne. L’uomo, non appena gli è stato intimato l’alt, ha accostato ed è sceso dal veicolo.

Con lui a bordo della macchina vi era un marocchino di 28 anni. I due sono stati identificati e il marocchino è risultato irregolare sul territorio italiano. I militari hanno così provveduto a controllare l’automobile e nel baule è stata trovata un’accetta con una lama di una quindicina di centimetri. I due uomini sono stati così condotti in caserma. L’italiano è stato denunciato per porto abusivo di oggetti da offesa, mentre il nordafricano é stato sottoposto alla procedura di espulsione dall’Italia.