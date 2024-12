Furti a raffica, vertice tra i residenti della Besurica: “In tanti hanno paura”

Sabato 14 dicembre alcuni residenti del quartiere Besurica di Piacenza si sono riuniti sabato accanto al Giardino “Vittime della Mafia”, in Via Filippo Turati, per discutere della sicurezza del quartiere dopo l’ennesimo furto segnalato in zona.

Solo mercoledì scorso, infatti, i ladri si sono introdotti in un appartamento di via Marzioli; si sarebbero arrampicati fino a raggiungere le finestre dell’abitazione utilizzando i tubi del gas per sostenersi. E ora i cittadini si chiedono chi sarà il prossimo. Da qui l’idea di incontrarsi per confrontarsi su un problema che riguarda tutti. “Tanti abitanti della Besurica hanno paura – afferma una cittadina – negli anni scorsi ogni furto faceva notizia e metteva tutti in allarme; adesso invece è come se ci fossimo abituati a questa situazione, sia noi che viviamo qui che le autorità. È evidente che abbiamo bisogno di loro per mettere in pratica la legge”.

un gruppo whatsapp dedicato alla sicurezza

Chi abita alla Besurica può contare su due gruppi di quartiere su Whatsapp, uno dei quali interamente dedicato alla sicurezza del quartiere e che accoglie ogni giorno segnalazioni destinate anche a mettere in guardia chi vive nella zona. Tuttavia, questo strumento negli ultimi tempi sembra non portare più i benefici sperati. “Noi che viviamo qui dovremmo imparare a fare più rete – fa notare un altro residente – dovremmo tenere gli occhi aperti e dare un riscontro alle segnalazioni che pervengono, cosa che raramente accade. Saremmo più efficienti anche nel contattare le autorità”.

le soluzioni proposte

Tante le soluzioni proposte: investire sul sistema di videosorveglianza di quartiere o assumere un metronotte per potenziare i controlli. Qualcuno che ha avuto esperienze con l’Associazione Nazionale Controllo Di Vicinato che mette ciò che sa a disposizione del quartiere: “in alcune realtà del territorio piacentino sono state organizzate serate formative per la cittadinanza – racconta infatti un residente – anche chi vive qui potrebbe trovare utile il confronto con figure competenti che insegnino a distinguere le reali situazioni di pericolo, a chi rivolgersi in questi casi e le modalità in cui fare le segnalazioni alle forze dell’ordine”. E proprio con queste ultime si cerca un dialogo: i residenti della Besurica sono invitati a un incontro con alcuni rappresentanti della Polizia Locale. L’appuntamento in questione si terrà martedì 17 dicembre a partire dalle 18.30 presso il bar Besurica.