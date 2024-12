Il direttore di Libertà Gian Luca Rocco editorialista per una settimana a Rai Storia

Ottant’anni fa, il 16 dicembre 1944, con il discorso al Lirico di Milano, Benito Mussolini fa l’ultima apparizione pubblica, con un discorso in cui insiste su temi che i più avvertono ormai logori. Comincia con questo anniversario la settimana di Gian Luca Rocco, direttore di “Libertà” che debutta come editorialista, scegliendo e commentando le ricorrenze da domani a domenica 22 dicembre, a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

L’ideatore del programma, il giornalista Giovanni Paolo Fontana, si dichiara contento del fatto che la prossima settimana il focus passi attraverso il quotidiano “Libertà” di Piacenza, con il direttore Gian Luca Rocco come editorialista. “E’ una scelta precisa che abbiamo compiuto, quella di coinvolgere tutti i direttori, sia quelli delle testate nazionali che quelli dei giornali di provincia – spiega Fontana -. Abbiamo voluto dare spazio ai territori che, solitamente, non vengono portati alla ribalta”.

“Il direttore Gian Luca Rocco ha reso tutto questo possibile. Se posso – conclude Fontana – rivolgo un invito ai piacentini, lettori di “Libertà”: per noi è fondamentale ricevere il feedback dei telespettatori: reazioni, critiche costruttive, suggerimenti, email… perché, in tal modo, capiamo meglio il territorio in questione”.

GLI APPUNTAMENTI DI GIAN LUCA ROCCO DI LIBERTÀ A RAI STORIA

E se domani l’argomento affrontato da Gian Luca Rocco è l’ottantesimo anniversario dell’ultimo discorso pubblico al Lirico di Milano di Benito Mussolini, Martedì 17 il ricordo va al giorno in cui nel 1903, in Carolina del Nord, i fratelli Wright fanno volare per 36 metri il “Flyer”, il primo velivolo a motore, mentre mercoledì 18 si ricorda la Giornata Internazionale per i diritti dei migranti, voluta nel 2000 dall’Onu, nell’anniversario della Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie, il 18 dicembre 1990. Giovedì 19 ricorre l’anniversario della morte, nel 1992, di Gianni Brera, tra i più grandi giornalisti sportivi italiani, “inventore” di parole che ancora oggi raccontano il calcio. Venerdì 20 Rocco torna al 2006: Piergiorgio Welby, costretto da una distrofia muscolare all’immobilità assoluta, ottiene, dopo anni di battaglie, che vengano staccati i macchinari che lo tengono in vita. Il suo caso apre un acceso dibattito sul diritto all’eutanasia. Sabato 21 è il compleanno di Jane Fonda, nata a New York nel 1937. La settimana del direttore di “Libertà” si chiude domenica 22 tornando al 1947, quando l’Assemblea costituente approva la nuova carta costituzionale, poi promulgata dal capo provvisorio dello stato, Enrico De Nicola.