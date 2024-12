Influenza in crescita, l’Ausl di Piacenza: “Ancora in tempo per vaccinarsi”. Tutte le info

Come evidenziano i dati pubblicati settimanalmente dall’Istituto superiore di sanità i casi influenzali sarebbero in crescita. Per questo l’Ausl di Piacenza rinnova l’invito alla vaccinazione antinfluenzale, “fondamentale in questa fase di lenta ma costante crescita dei casi”.

Stando ai dati il numero di casi di sindrome simil-influenzale sale lentamente: l’incidenza è pari a 8,6 casi per mille assistiti (8,4 nella settimana precedente).

Nella stessa settimana della scorsa stagione l’incidenza era di 11,5 casi per mille assistiti.

Il rapporto presenta i risultati nazionali e regionali relativi alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi simil-influenzali RespiVirNet, elaborati dal dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

le raccomandazioni degli esperti

“Questo andamento della curva – è l’invito di Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – ci lascia ancora spazio per vaccinare efficacemente quella parte della popolazione che non l’ha ancora fatto. Vaccinarsi è un’azione responsabile e protettiva per sé stessi e per gli altri”.

“Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione – aggiunge il direttore di Assistenza primaria, Gaetano Cosentino – a Piacenza abbiamo vaccinato circa 62mila persone, superando il dato ottenuto l’anno scorso a fine campagna. Di queste, 46.600 circa sono le persone che hanno più di 60 anni. I minori di 14 anni sono circa 3.500. Da questi numeri è evidente l’impegno dei medici e dei pediatri di famiglia, che effettuano la stragrande maggior parte delle vaccinazioni per questi target”.

“La vaccinazione – sottolinea Alessandra Rampini, direttore di Igiene e Sanità pubblica – è un’arma sicura ed efficace contro l’influenza. Non solo riduce il rischio di complicanze gravi, ma protegge anche le persone più vulnerabili della comunità, creando un ambiente più sicuro per tutti”.

Proprio per questo – conclude Salvatore Turano, direttore di Geriatria territoriale – nelle strutture residenziali per anziani e disabili è stato già completato il percorso vaccinale che ha interessato il 90% dei soggetti.

vaccinazione per i sanitari

Prosegue anche la vaccinazione per i lavoratori dell’Azienda sanitaria; grazie all’impegno del Servizio Prevenzione e protezione, è già stata superata la percentuale di professionisti vaccinati ottenuta lo scorso anno.

Infine, l’Azienda ricorda ai medici e ai pediatri che hanno già completato i vaccini, in Farmacia c’è ancora disponibilità di dosi per chi volesse effettuare ulteriori sedute ai propri assistiti.

A chi è rivolta la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente consigliata per le seguenti categorie di persone: over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, donne in gravidanza, persone con patologie croniche.

Inoltre, la vaccinazione è indicata per residenti e operatori di strutture per lungodegenti, professionisti sanitari, operatori dei servizi essenziali (forze dell’ordine, trasporti pubblici), volontari e donatori di sangue.

Dove vaccinarsi

Le persone di età superiore ai 60 anni, coloro che appartengono alle categorie a rischio o che soffrono di patologie croniche possono rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia.

I bambini fino a 6 anni (inclusi quelli con condizioni di fragilità) possono essere vaccinati anche negli ambulatori della Pediatria di Comunità.

Inoltre, l’Igiene e sanità pubblica offre diverse sessioni di vaccinazione in libero accesso, pensate per favorire l’adesione da parte degli operatori dei servizi essenziali e dei donatori di sangue.

Appuntamenti disponibili dal 16 al 23 dicembre 2024

Le vaccinazioni si terranno nei seguenti orari e luoghi:

Piacenza, Laboratorio analisi: lunedì 16 dicembre, dalle 15 alle 17

Carpaneto, Casa della Salute: martedì 17 dicembre, dalle 15.00 alle 16.30

Borgonovo, Casa della Salute: martedì 17 dicembre, dalle 15 alle 17

Piacenza, Galleria del Sole: giovedì 19 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30

Piacenza, Casa della Salute: giovedì 19 dicembre, dalle 14 alle 17

Bobbio, ospedale: lunedì 23 dicembre, dalle 11.00 alle 12.30