Patente scaduta, niente assicurazione né revisione: automobilista bloccato

Raffica di controlli con “sorpresa” a Castel San Giovanni. Durante i controlli, avvenuti lungo le maggiori direttrici di ingresso alla città, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo che è risultato essere alla guida di un veicolo intestato a una persona defunta, per giunta non revisionato e senza assicurazione. Come ciliegina la patente dell’uomo risultava scaduta da sette anni. Una donna è invece risultata essere del tutto sprovvista di patente e per di più recidiva: con il cumulo di precedenti sanzioni si trova ora a dover pagare non meno di 5mila euro di multe.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ