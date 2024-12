Anche una renna per la supercar dei babbi natale. “Da 17 anni portiano doni”

E’ un’auto che non passa di certo inosservata la Renault 4 addobbata per le feste con a bordo tre babbi natale. I piacentini sono ormai abituati a vederla nei luoghi simbolo di città e provincia, nei giorni che precedono il Natale. Ad ogni sosta si crea la fila per scattare foto e selfie.

chi sono I tre BABBI NATALE

Ma chi si nasconde dietro abiti rossi, barbe bianche e cappelli? I protagonisti sono Marco Mazzi, levabolli piacentino, con lui Giorgio Forlini ex fabbro di Borgonovo e Diego Tinelli, carrozziere di Piacenza.

L’ideatore è Marco Mazzi: “L’intento – spiega – è quello donare un sorriso alla gente e riscaldare i cuori. Andiamo in tanti posti come Pediatria, Casa del Fanciullo, le case di riposo. L’allestimento cambia ogni anno, per il 2024 abbiamo preparato una renna. E’ un’iniziativa che portiamo avanti da 17 anni”. A bordo c’è anche la foto della prima edizione.

“Prepariamo l’auto circa tre settimane, ci danno una mano i fratelli Contini – aggiunge Giorgio Forlini -. L’importante per noi è far sorridere la gente. Io lavoro con i ragazzi disabili e quando vedo un loro sorriso tutti gli sforzi sono ripagati”.

Da due anni ad indossare gli abiti di Babbo Natale c’è anche Diego Tinelli. “E’ un piacere andare in giro con loro e se la gente si diverte siamo felici. Abbiamo un buon riscontro, ci fermano ovunque per scattare foto e fare due chiacchiere”.

Per i tre babbi natale è iniziata una settimana molto impegnativa: l’auto è carica di doni da distribuire. Prima della consegna dei regali nel reparto di Pediatria, i volontari hanno fatto tappa davanti alla sede di Libertà.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI