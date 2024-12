Doni in Pediatria dai campioni dello sport: “Qui per portare un sorriso”

C’è chi ha appena fatto allenamento e chi deve andare via prima prima perchè inizia la nuova seduta, ma per gli atleti delle squadre piacentine, la consegna dei doni in Pediatria è un appuntamento al quale non si può mancare.

Tre babbi natale (Marco Mazzi, Giorgio Forlini e Diego Tinelli) sono arrivati da città e provincia con l’ormai famosa Renault 4 appositamente addobbata per le festività.

Gli atleti, con borse cariche di dolci e giocattoli, sono entrati nelle stanze del reparto e si sono intrattenuti con i bambini che stanno trascorrendo in ospedale il periodo che precede il Natale.

Ad organizzare l’evento ogni anno è l’associazione William Bottigelli, per la quale erano presenti tra gli altri Jimmy Bottigelli, Angelo Gardella, Mario Chitti e Daniele Cacia. Ad accogliere la delegazione le coordinatrici del reparto pediatria e neonatologia Carlotta Granata e del Pronto Soccorso pediatrico Eliana Tripolini.

“Vogliamo strappare un sorriso ai bambini grazie a quest’iniziativa che nasce dalla pluridecennale collaborazione con il professor Giacomo Biasucci. E’ un momento bellissimo, tutto lo sport piacentino si riunisce per questi bambini. E’ l’appuntamento che chiude il nostro anno, il tutto è collegato alla tradizionale cena benefica di novembre nella quale raccogliamo fondi che devolviamo a varie realtà, tra le quali anche Pediatria” ha spiegato il portavoce Mario Chitti.

“E’ molto positivo che l’associazione Bottigelli ogni anno si ricordi di noi coinvolgendo le società sportive – commenta il primario Giacomo Biasucci -. E’ un momento di grande felicità per il reparto anche perché gli atleti che praticano sport a questi livelli sono un esempio molto positivo per i nostri bambini”.

Immancabile la presenza dell’ex calciatore Daniele Cacia. “Siamo felici di donare un sorriso ai bambini ricoverati. Sono genitore anch’io e in questi casi ci sono dinamiche molto impegnative. E’ un appuntamento al quale l’associazione Bottigelli tiene molto”.

Veterano dell’iniziativa Jacopo Silva, capitano del Piacenza Calcio. “E’ un piccolo gesto per portare un po’ di serenità, lo facciamo molto volentieri insieme all’associazione Bottigelli, nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa di buono”. Presente anche una delegazione di ultras biancorossi con borse cariche di doni.

Prima volta per l’opposto della Gas Sales Bluenergy Alessandro Bovolenta, ieri migliore in campo contro Modena. “Siamo tutti molto contenti di essere qui, è un gesto a favore di questi bambini ma anche di tutta la città”.