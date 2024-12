Castell’Arquato, inaugurata all’ingresso del paese la statua dedicata a Luigi Illica

Luigi Illica: giornalista, drammaturgo e librettista arquatese accoglierà tutti alle soglie del borgo di Castell’Arquato. Ieri, domenica 15 dicembre è stata inaugurata, in mattinata, la statua a lui dedicata e realizzata dall’artista del legno Fabio Pini.

Posizionata al centro della rotatoria di ingresso a Castell’Arquato provenendo da Fiorenzuola, è “una carta d’identità per il nostro territorio – inizia il sindaco Ivano Rocchetta – . Le opere di Puccini scritte dal nostro Illica fanno il giro del mondo: New York, Madrid, Parigi, Mosca, i Paesi Arabi. Come Busseto ha fatto per Verdi, Castagneto per Carducci, Recanati per Leopardi: tanti turisti si fermano qui per una foto. Il senso di libertà insito in Illica è ancora nel Dna di tutti noi: arquatesi “artisti”, liberi nelle idee e nella personalità”.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTÀ