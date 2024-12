Gossolengo, tagliate 28 piante. Il circolo Pd: “Meglio curarle che abbatterle”

“Invece di promettere di piantare nuovi alberi, non si potrebbe curare quelli già esistenti? In queste settimane, solo nella zona tra via Marconi e via Castello, sono state abbattute ben 28 piante”.

È il disappunto del circolo Pd di Gossolengo – guidato da Matteo Nacci – davanti alla scelta dell’amministrazione comunale di procedere ad un massiccio abbattimento di tutte le piante morte, secche o ammalate del territorio comunale, ai fini della sicurezza. Ma per il Pd sarebbe solo la conseguenza di una “generale incuria del verde pubblico”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ