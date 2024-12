Lascia la borsetta con la pensione nel carrello: sconosciuto la restituisce

Non accade tutti i giorni di dimenticarsi una borsetta in un carrello del supermercato e di poterla recuperare intatta, con all’interno quasi 400 euro e i documenti che si credevano ormai perduti. È accaduto a Rivergaro sabato scorso, 14 dicembre.

Protagonista dell’episodio una piacentina di ottantacinque anni. Dopo essersi accorta di aver dimenticato la borsetta, la donna è tornata al supermercato dove ad attenderla c’era la più bella delle notizie: la borsetta non era stata aperta e al suo interno c’era ancora tutto. “Per me è stato un piccolo miracolo di Natale – spiega l’85enne- non so chi è che abbia visto la borsetta e l’abbia riconsegnata alla direzione del supermercato.

Ma ci tengo a ringraziare questa persona per la sua onestà e la sua correttezza: è stato un gesto che, seppure fatto da uno sconosciuto, non dimenticherò mai”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ