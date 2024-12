Un carico di giochi e cancelleria per i bimbi di materna e nido di Castello

Ai bambini delle scuole materne e dell’asilo nido di Castel San Giovanni è arrivato un carico di giochi e tanta solidarietà. A recapitarlo sono state le volontarie di “Mani di donna”, associazione che raccoglie abili sarte e magliaie di Castello. Ai bimbi delle scuole per l’infanzia le volontarie hanno recapitato grossi pacchi contenenti giochi, materiale di cancelleria. Doni che i bimbi hanno scartato alla velocità della luce per poi iniziare subito a giocare e divertirsi, Il materiale è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante le varie iniziative a cui le volontarie partecipano durante il corso dell’anno.

La prossima sarà il mercatino di Natale in programma domenica 22 dicembre, lungo le vie di Castel San Giovanni dove “Mani di donna” esporrà sciarpe, scaldacollo, cuffie, pochette, biancheria ricamata e tanto altro.