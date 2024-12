Inaugurato il caffè letterario del Raineri Marcora, 600 libri per “crescere insieme”

Leggere, condividere e crescere insieme. Al campus Raineri Marcora è stato inaugurato il caffè letterario, risultato finale del progetto BookCrossing, dove si potranno leggere e prendere in prestito volumi di vario genere donati da scrittori, docenti di altre scuole, biblioteche e librerie del territorio e cittadini comuni.

Una libreria dentro al bar della scuola

“In pochissimo tempo sono arrivati oltre 600 libri – spiega l’insegante Elena Salini -. Tutti i ragazzi hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto appassionandosi al mondo della lettura. L’obiettivo che pensiamo di aver raggiunto è appunto quello di creare uno spazio autogestito e dedicato ai ragazzi per leggere e condividere quello che si legge”.

Luogo di incontro dove crescere insieme

Tra i donatori anche la Passerini Landi e la biblioteca di strada dell’Infrangibile. “Un grand lavoro sinergico che ci ha permesso di donare un nuovo luogo di incontro per i nostri ragazzi, un punto di riferimento dove si possono confrontare e crescere insieme” sottolinea il dirigente scolastico Alberto Mariani. Al taglio del nastro docenti e decine di studenti del Raineri Marcora che hanno applaudito l’idea di realizzare un angolo all’interno del bar dedicato alla lettura, alla fantasia, alla condivisione e, perchè no, anche alla scrittura. “Mettere su carta i propri sentimenti aiuta tantissimo – spiega lo scrittore Graziano Gessi che ha donato i suoi libri al caffè letterario -. È importante leggere, ma anche scrivere ci consente di dare il giusto peso alle emozioni che proviamo quotidianamente e di vedere il mondo con occhi diversi”.

La maggior parte dei volumi donati al caffè letterario sono impreziositi da dediche e veri e propri inviti alla lettura. “Leggere può essere un’azione faticosa – evidenzia Francesca Agosti, in rappresentanza della Passerini Landi -, ma solo avvicinandovi al mondo dei libri avrete la forza, le idee e la curiosità per affrontare le sfide che si presenteranno in futuro”.