Metallurgia e metalmeccanica: a Piacenza Expo arriva Metal Materia

Un evento innovativo, Metal Materia, si inserisce nel panorama delle fiere nazionali del settore metalmeccanico e della metallurgia. In programma a Piacenza Expo dal 15 al 16 ottobre 2025, Metal Materia è stato ufficialmente presentato questa mattina, 17 dicembre, in una conferenza stampa dal Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, dal Direttore Sergio Copelli, dal Direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi, e dal Presidente del Gruppo Giovani di Confapi Industria Piacenza, Gianluca Poggioli.

metal materia a piacenza

“Un nuovo evento fieristico – ha sottolineato Cavalli – ideato e progettato da Piacenza Expo col supporto di un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti di associazioni di categoria e aziende del settore. Metal Materia nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche di piccole e medie imprese, offrendo soluzioni, strategie e tecnologie adatte alle loro dimensioni e ai loro budget. Un evento specialistico di alto livello tecnico che va a colmare una lacuna da tempo presente nel mercato fieristico italiano”.

Il comparto della meccanica, che da sempre rappresenta un’eccellenza del tessuto produttivo piacentino, vive in periodo non troppo florido dovuto al calo generalizzato degli ordinativi registrato a livello nazionale.

“Le fiere di carattere tecnico – ha specificato Copelli – servono proprio nei momenti di difficoltà perché hanno il compito, e il valore aggiunto, di fornire alle aziende soluzioni innovative. Questo evento nasce proprio dalle esigenze degli imprenditori, con la finalità di creare supporti innovativi necessari allo sviluppo e alla crescita del mercato. Metallurgia e metalmeccanica non hanno mai dialogato nello stesso contesto fieristico, e Metal Materia sarà appunto caratterizzata da competenze trasversali che abbracciano tutta la filiera”.

innovazione e tecnologia a piacenza expo

Una fiera che nasce principalmente per rispondere alle esigenze del territorio, ma caratterizzata da contenuti, innovazione e tecnologie tali da renderla appetibile al contesto nazionale.

“Doveroso un ringraziamento a Piacenza Expo – ha precisato Groppi – per l’attenzione dimostrata nei confronti del mondo produttivo piacentino ma anche per la sua capacità di fare rete, che risulta fondamentale in momenti di difficoltà come quello da cui sta lentamente uscendo questo importante comparto dell’economia piacentina e nazionale. Nel nostro territorio il 60% degli addetti del mondo manifatturiero lavora nel comparto meccanico, e un evento come Metal Materia contribuisce anche a far crescere le competenze e le professionalità di questi tecnici che altri territori ci invidiano”.

Concetti ribaditi anche da Gianluca Poggioli, secondo cui “nel nostro territorio è presente come autentica eccellenza produttiva tutta la filiera che questa fiera rappresenta. Il lavoro in partnership che come Tavolo tecnico stiamo portando avanti consentirà di arricchire Metal Materia di contenuti innovativi, ma anche di portare sotto i riflettori le nuove strategie aziendali da adottare nel contesto della transizione energetica e digitale che stiamo vivendo”.