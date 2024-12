Metronotte Piacenza: un intervento ogni 10 minuti. Numeri in crescita

Un intervento ogni dieci minuti per un’attività H24: è il bilancio del 2024 della centrale di Metronotte Piacenza.

Piacenza è 28esima nel ranking dell’indice di criminalità e scende di quattro posizioni rispetto al 2023. Per questo motivo i numeri di Metronotte (che agisce anche su Comuni del Basso Lodigiano, del Pavese e del Parmense) crescono rispetto al 2023: 105.120 eventi gestiti dalla centrale operativa (+19 %) per un totale di 46.720 interventi operativi (+18 %) con ben 109 pattuglie messe in campo (100 nel 2023).

Aumentano anche le segnalazioni dalle pattuglie stesse, 5.914 (+ 9,1 %) e i cancelli o le porte trovati aperti che sono 2.348 (+ 23,8 %). Cresce così anche il parco-clienti arrivato a 7.500 con 454 nuove unità servite e oltre 40 contratti in più al mese, così come il numero di dipendenti che è ora di 492 (71 di questi sono donne, la più alta incidenza femminile a livello nazionale).

Va anche segnalato un bel “restyling” della centrale di via Caorsana grazie alla continua crescita del fatturato, che dai 14,8 milioni di euro del 2021 è passato, in tre anni, a 22 milioni.

Un milione e duecentomila euro vengono reinvestiti per acquistare nuove auto, potenziare il personale e le strumentazioni tecnologiche che si avvalgono dell’intelligenza artificiale.

Importante anche il sostegno allo sport che è valso il premio “Domenico Mazzoni” dal Coni con 111 realtà aiutate, di cui 36 associazioni sportive, 17 organizzazioni di volontariato, 8 associazioni culturali, 5 istituti religiosi, 8 progetti di salvaguardia e 37 eventi e manifestazioni sul territorio.