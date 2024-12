Rocco Rosa cavaliere della Repubblica, Mattarella: “Per il volontariato”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato il 68enne Rocco Rosa cavaliere della Repubblica.

Ieri in prefettura a Pavia, dove Rocco Rosa abita da quando ha lasciato Castel San Giovanni, si è tenuta la cerimonia ufficiale. Le motivazioni dell’imporante onorificenza risiedono nell’impegno che Rosa ha sempre profuso all’interno del mondo del volontariato, nonostante fin da ragazzino sia invalido. All’età di 14 anni Rocco Rosa fu infatti colpito dall’esplosione di un ordigno che lo privò della vista e dell’uso delle mani. Nonostante questo si è sempre speso, e si spende tutt’ora, nel mondo del volontariato. A Castello ha conservato numerosi amici. “Non faccio nulla di speciale – dice – se non restituire un po’ dell’amore che in questi anni ho ricevuto”.