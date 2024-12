Tecnologia e futuro all’ISII Marconi: aziende locali donano dei nuovi macchinari

All’ISII Marconi di Piacenza arriva un regalo: Bft Burzoni, Tectubi Raccordi, Mandelli (Gruppo Allied) e Romi Italia hanno fatto squadra per acquistare macchinari di ultima generazione per il laboratorio di meccanica dell’istituto. Oltre ad un aiuto concreto per i giovani, che sono la vera risorsa del futuro, si tratta di un vero e proprio investimento sul nostro territorio.

Le aziende hanno donato alla scuola un centro di lavoro a controllo numerico e un tornio ad autoapprendimento a controllo numerico di ultima generazione, per dare agli studenti la possibilità di utilizzare strumentazione all’avanguardia già nel percorso scolastico. Macchinari acquistati dalla ditta Romi a un prezzo di favore, che diventa così a sua volta partner di questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’istituto scolastico, l’associazione di ex allievi ISII Group e Confindustria Piacenza.

Alla consegna dei macchinari,che si è svolta ieri mattina nell’aula cinema dell’istituto davanti ad alcuni studenti, erano presenti la dirigente scolastica Adriana Santoro, il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi, Gianluca Andrina di ISII Group, Valter e Gaia Alberici del Gruppo Allied, Fabio Salmeri, general manager della filiale italiana di Romi e Arianna Burzoni di Bft Burzoni.