Gropparello: grande festa per l’arrivo di Santa Lucia, boom di donazioni a Promis

Anolini, tombola, giochi di legno, quiz coinvolgenti e centinaia di persone a festeggiare l’arrivo di Santa Lucia sul carro trainato dall’immancabile asinello. Gropparello ha celebrato l’inizio delle festività natalizie nel cuore del paese colorato da oltre 40 mercatini, espositori e banchi di associazioni di volontariato.

I volontari di Promis Gruparel, Nuova Pro loco Gusano e Pro loco giovani Gropparello avevano promesso di ripartire dopo il crollo della tensostruttura sotto il peso della neve in fase di preparazione e così è stato. Piazza Roma ha fatto da cornice ha un evento baciato dalla luce del sole. Un’iniziativa pensata per tutte le fasce d’età, dai più piccoli che hanno ricevuto in regalo sacchetti colmi di caramelle, ai più grandi che non hanno mancato l’appuntamento con anolini in brodo da passeggio e vin brulè.

L’evento di domenica scorsa è stato caratterizzato al mattino dalla grande tombolata con in palio un viaggio dal valore di 500 euro vinto da Paolo Risoli e da oltre trenta premi messi a disposizione dalle attività commerciali del territorio; al pomeriggio i ragazzi di Piacenza memes in sinergia con Trivia game hanno fatto tappa in Val Vezzeno con “Lo sdellone” il gioco a quiz made in Piacenza sapendo coinvolgere grandi e piccoli tra domande di cultura generale e curiosità su Gropparello tra cui “come si chiama il fantasma che si aggira nel castello?” o “quale premio viene assegnato ogni anno il 2 agosto?”

boom di donazioni a Promis Gruparel

Il clima di festa è perfettamente coinciso con la vicinanza dimostrata dall’intera comunità nei confronti di Promis Gruparel. L’associazione di volontariato, subito dopo il crollo della tensostruttura di proprietà del Comune, si è impegnata al riacquisto delle parti danneggiate. Il costo si aggira attorno ai 6mila euro. Nell’arco di neanche due settimane sono pervenute nelle casse dell’associazione donazioni spontanee dal valore di oltre 3mila euro, tra cui spiccano le elargizioni da parte di Absolute Yachts – azienda che già in passato aveva sostenuto l’associazione anche nella realizzazione della Camminata in Rosa per Armonia e la ricerca contro il cancro -, e del sindaco di Gropparello Armando Piazza che ha voluto partecipare a titolo personale. “Questi ragazzi hanno dimostrato un grande spirito di squadra – le parole del primo cittadino – e senza perdersi d’animo sono ripartiti a servizio del proprio territorio con l’entusiasmo che li contraddistingue. Sono un esempio per le nuove generazioni e per questo è giusto sostenerli”.

L’ordine dei nuovi componenti del tendone sarà fatto a breve. Nel frattempo l’associazione pensa già alla programmazione degli eventi dell’anno prossimo. “Ripartiremo con la cena conviviale dedicata ai nostri volontari – spiega il presidente Marco Maggi – poi ripartiranno i corsi di cucina, di inglese; in primavera organizzeremo la Giornata dell’ambiente con i bambini delle scuole e da fine maggi a tutto il mese di luglio saremo impegnati nella realizzazione dei nostri tornei sportivi; ad agosto non vediamo l’ora di riproporre la festa dei Cuion dopo il successo dell’anno scorso e ottobre abbiamo già confermato la data per la Camminata in Rosa. Vogliamo continuare a crescere per il nostro territorio”.