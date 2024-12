Mai più soli il giorno di Natale: “Al nostro ristorante pranzo gratis”

“Natale non trascorretelo da soli, pranzate insieme a noi”. Monica Morini e Marco Pallaroni, titolari del ristorante “Il Leone di Borgonovo” invitano tutte le persone sole al loro “pranzo in famiglia”. Per il giorno di Natale hanno già riservato otto posti per altrettante persone che quel giorno non sanno con chi trascorrerlo. A tutte loro i due ristoratori dal cuore d’oro offriranno, come già accaduto lo scorso anno, un pranzo con i fiocchi. “Non pagheranno nulla, dovranno solo portare sé stesse e la voglia di stare insieme” – dicono di due ristoratori. Il tavolo è già pronto e addobbato e anche il menù, ricchissimo, è già pronto. “Chi vuole venire non deve fare altro che darci un colpo di telefono”. In caso qualcuno si presentasse all’ultimo minuto, assicurano Monica e Marco “non verrà mandato via. Un posto lo troviamo per tutti”.