Maxi appalto luce e calore da 83 milioni: Getec Italia presenta ricorso al Tar

Getec Italia Spa il 13 dicembre scorso ha presentato un ricorso al Tar relativamente al mega appalto luce-calore il cui progetto di finanza è stato approvato in consiglio comunale con scelta caduta su Edison. Non è stata chiesta una sospensiva.

L’impresa, che ha sede a Gragnano Trebbiense e casa madre in Germania, osserva riserbo sui contenuti dell’atto, il direttore generale Gianluca Rossi si limita a precisare: “Abbiamo formulato istanza di accesso alla documentazione in data 15 novembre, ad oggi l’ente (Comune, ndr) non ci ha ancora trasmesso gli atti, quindi il nostro ricorso, al momento, è basato su atti ufficialmente pubblicati”. Getec è seguita dall’avvocato Silvio Fava.

appalto approvato dal consiglio comunale

Nuovo passo legale, dunque, intorno a questo complesso appalto da 83 milioni, dopo che il Tar ha respinto nel merito il ricorso presentato da Renovit (Snam e Cdp Equity) contro la proroga assegnata a metà maggio dal Comune proprio al soggetto attualmente affidatario Getec Italia, esito di cui Libertà ha dato conto il 13 dicembre scorso.

L’appalto luce-calore per la maggioranza di Palazzo Mercanti porterà “efficienza e risparmi”, mentre la minoranza consiliare ha puntato l’indice contro un “iter viziato”. E forse proprio sull’iter amministrativo, sulla procedura si potrebbe concentrare il ricorso di Getec.

Alla fine ha prevalso, come già riferito, l’offerta Edison fra le quattro in campo, precisamente i tre Partenariati pubblico privato (Ppp) messi sul tavolo, tra il giugno 2023 e l’aprile 2024, da Iren, A2a ed Edison e l’alternativa rappresentata da Consip, la piattaforma negoziale nazionale per gli appalti nella pubblica amministrazione. Getec era in cordata con Iren, insieme alla società Santa Teresa Energy srl.

La scelta di Edison per il progetto di finanza pubblico-privato presuppone comunque che vi sia una gara europea, riconoscendo però in quella fase ad Edison il diritto di prelazione sull’offerta migliore che verrà presentata.