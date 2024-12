Smog: stop alle misure emergenziali, da domani divieti ordinari del traffico

Terminano oggi, mercoledì 18 dicembre, in base al bollettino Arpae di previsione e controllo diffuso stamattina, le misure emergenziali legate al superameto dei livelli di Pm10.

Pertanto, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre sarà in vigore il consueto divieto di

circolazione infrasettimanale, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli a benzina sino alla

categoria Euro 2 compresa, i mezzi a doppia alimentazione Gpl/benzina o

metano/benzina Euro 0 ed Euro 1, i veicoli diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, i

ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1.

Per l’elenco completo dei provvedimenti previsti sul territorio dal Piano aria integrato

regionale, www.comune.piacenza.it/it/page/95804.