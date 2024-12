Speciale On ER dedicato alla nuova assemblea legislativa e al presidente Maurizio Fabbri

L’ultima puntata di ON ER – il giornale dell’Emilia-Romagna è dedicata all’elezione del nuovo presidente dell’assemblea legislativa Maurizio Fabbri. Quarantasette anni, già sindaco di Castiglione dei Pepoli, comune dell’Appennino bolognese, per dieci anni, Maurizio Fabbri è stato eletto consigliere regionale per il Partito democratico nelle ultime elezioni del 17 e 18 novembre. È laureato in Scienze della Formazione e dal 1999 lavora come educatore con persone disabili. Attento al mondo dell’associazionismo e della cooperazione è stato anche presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

Dal legame con l’Appennino all’impegno a rendere l’assemblea legislativa sempre più ‘la casa dei diritti’, nell’intervista in studio Maurizio Fabbri parla della sua intenzione di rendere il consiglio regionale un organo con maggior autonomia legislativa. Poi, il ruolo dei sindaci: sia lui sia il neopresidente della Regione Michele de Pascale, così come molti altri consiglieri regionali appena eletti, hanno ricoperto il ruolo di primo cittadino. “Un valore aggiunto, all’interno di una istituzione come la Regione – dice Fabbri -, visto la capacità, propria di chi ha ricoperto quel ruolo, di agire con pragmatismo, dando valore alle comunità da cui si proviene.

approfondimento sull’assemblea legislativa

In questa puntata anche un approfondimento sulla composizione della nuova assemblea, dai consiglieri eletti ai partiti rappresentati, con maggioranza al centrosinistra con 34 consiglieri, compreso il presidente della Regione Michele de Pascale, contro i 16 del centrodestra.

L’elezione di Maurizio Fabbri è centrale anche nelle tre puntate radiofoniche di On ER, tre pillole ciascuna di tre minuti che andranno in onda sulle più importanti emittenti radiofoniche della regione.

Conduce in studio Margherita Giacchi. Montaggio di Andrea Perini, regia di Alessandro Baroncini. La versione radiofonica è a cura di Francesca Mezzadri. On ER è un format del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.