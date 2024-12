Besurica, incontro tra polizia locale e residenti: “Insieme per contrastare i furti”

Un confronto con le autorità per avere meno paura. Questo lo spirito della riunione che i residenti del quartiere Besurica di Piacenza hanno avuto con alcuni rappresentanti della polizia locale nella serata di martedì 17 dicembre, allo scopo di approfondire il tema dei furti sempre più ricorrenti nel quartiere.

i timori degli abitanti del quartiere

L’incontro è stato organizzato dal referente della Besurica per il controllo vicinato, Daniele Spina, che gestisce il gruppo WhatsApp dedicato e che si occupa di fare pervenire le segnalazioni dei cittadini alla polizia locale. “È stato sicuramente un momento di confronto proficuo – ha commentato Spina -. Abbiamo voluto questa riunione per via di un timore condiviso da molti dei residenti del nostro quartiere. Siamo riusciti a far emergere diverse soluzioni in un clima di profonda collaborazione con la polizia locale, che intendo ringraziare per la disponibilità”.

controlli intensificati

Ad ascoltare le preoccupazioni dei residenti e a offrire supporto il comandante della polizia locale di Piacenza, Mirko Mussi, che insieme agli ispettori Ivan Libera e Manuela Argentieri ha garantito un’intensificazione dei controlli nel quartiere dalle ore 17 alle ore 20, fascia oraria più critica per i furti, e che porterà la problematica al tavolo della sicurezza pubblica con il sindaco e le altre forze dell’ordine. “L’importante è lavorare tutti insieme” ha aggiunto Mussi “i gruppi di controllo vicinato sono determinanti perché, grazie alle segnalazioni, garantiscono l’intervento puntuale delle autorità. Altri strumenti utili sono quelli di autoprotezione, come sistemi di allarme, impianti di videosorveglianza interni, tenere accese le luci anche quando non si è in casa e soprattutto aiutarsi tra vicini, segnalando situazioni sospette”.

maggiore vigilanza

Tra le soluzioni proposte dai cittadini nel corso dell’incontro anche l’installazione di una nuova telecamera nel quartiere e l’adesione congiunta di più residenti a un istituto di vigilanza privata.