Castel San Giovanni, stop alle barriere architettoniche: via alla mappatura in centro

A Castel San Giovanni parte la mappatura di tutte le barriere architettoniche. Marciapiedi sconnessi e senza rampe, luoghi pubblici senza ascensori, entrate senza facilitazioni per chi è in carrozzina o spinge un passeggino. A tale proposito è stato istituito un tavolo di lavoro propedeutico alla stesura di un progetto, nero su bianco, che metta in evidenza tutte le criticità.

“La progettazione – annuncia la sindaca Valentina Stragliati – sarà affidata ad uno studio esterno e servirà ad avere una mappatura e poi gradualmente intervenire, spalmando su più anni i lavori nei vari punti del centro storico che oggi sono poco accessibili a persone disabili, mamme con carrozzine”.

