Castello, nuovi posti auto nell’ex cinema Augustus: si tenta la via dei fondi regionali

Posti auto al posto dell’ex cinema Augustus di Castel San Giovanni e spazi per la socializzazione riqualificati in via Fratelli Bandiera e dietro al nuovo palazzo comunale.

Il Comune di Castello tenta la strada dei fondi regionali per la rigenerazione urbana per mettere mano ai monumenti al degrado, che deturpano la città.

Il Comune ha infatti avanzato una richiesta di un milione di euro di finanziamento tramite un bando regionale. Se accordata la somma servirà ad acquisire la proprietà dell’ex cinema e poi ad abbatterlo. A suo posto potrebbe essere ricavata una trentina di posti auto a servizio del centro storico. Il progetto che il comune spera di vedersi finanziato riguarda anche la riqualifica dei giardini di via Fratelli Bandiera e la zona retrostante il nuovo palazzo comunale.

Ex cinema, da luogo storico a monumento al degrado

Per quel che riguarda l’ex locale di via Costa non si contano le volte durante le quali i residenti delle case adiacenti hanno protestato, tanto che in almeno due occasione l’ente pubblico aveva ordinato di “provvedere al posizionamento di adeguati dissuasori antipiccione e di adottare tutti gli accorgimenti per rendere il fabbricato impenetrabile da ratti, piccioni e animali di ogni genere”.