Colonscopia virtuale per diagnosi precoci: tutte le novità a Star Bene

I tumori al colon-retto sono tra i più comuni in tutto il mondo, ma grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie, la mortalità sta lentamente diminuendo. Resta però un dato preoccupante: l’aumento dei casi tra i giovani nella fascia di età tra i 25 e 49 anni. Questo aumento è preoccupante perché il tumore del colon-retto nei giovani è spesso più aggressivo e difficile da trattare. Inoltre quest’ultimi si rivolgono ai medici più tardi rispetto agli over 50, il che complica il trattamento. Per combattere questa tendenza, è fondamentale prestare attenzione ai sintomi iniziali e aderire agli screening, come la ricerca del sangue occulto nelle feci. In particolare, la colonscopia tradizionale e quella virtuale sono strumenti diagnostici cruciali per individuare il tumore precocemente, riducendo significativamente la mortalità.

La puntata di questa sera di Star Bene, in onda su Telelibertà alle 21.00 e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, punterà i riflettori su questi due preziosi strumenti spiegandone i punti di forza e le differenze. Al direttore scientifico della trasmissione e oncologo, il professor Luigi Cavanna si affiancheranno i medici della Casa di Cura Piacenza: Luigi Conti, specialista di chirurgia generale – endoscopia e Raffaele Conti, medico radiologo. Si collegherà via Zoom la collega Elena Ciortan, responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini.