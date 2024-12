Controlli nelle strutture di accoglienza, il cane Helly scova dosi di hashish

Un pezzetto di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in varie dosi, del peso di 14,3 gr., oltre a un grosso coltello della lunghezza complessiva di 27 cm, sono stati trovati addosso a una persona in seguito a controlli svolti in strutture di accoglienza sraordinaria (Cas), da parte del personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenzqa, assieme alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Piacenza e a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Inoltre, sempre con l’ausilio della Guardia di Finanza e del cane antidroga “Helly”, sono stati ispezionati altri locali della struttura dove nello scantinato sono stati rinvenuti altri due frammenti di hashish, sequestrati a carico di ignoti, mentre all’interno della tasca di un giubbotto di un soggetto che dimora nella struttura sono stati rinvenuti ulteriori 3,40 gr. di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due soggetti che la detenevano, entrambi nordafricani rispettivamente di 42 e 31 anni, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti alla competente Autorità Amministrativa nonché sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Il cane antidroga ha scovato anche altri frammenti di hashish, nascosti all’interno di alcune federe per cuscini. Nel corso dell’operazione sono state identificate le persone dimoranti nelle varie strutture. Nessuna è risultata clandestina.

nuovi agenti

Avvicendamenti e ripianamento alla Questura di Piacenza: il Questore saluta e augura buon lavoro ai neo 17 agenti in prova assegnati in questa provincia che nei prossimi giorni potenzieranno i vari uffici.