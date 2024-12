Gli auguri del prefetto: “Piacenza deve avere fiducia, i problemi si risolvono”

Recita un antico detto che “la prima volta non si scorda mai” e il prefetto di Piacenza Paolo Ponta deve averlo parafrasato nella sua mente tante volte per avere così a cuore il suo primo anno in carica qui a Piacenza. Lo ha voluto sottolineare anche nel corso della tradizionale festa degli auguri di buon Natale che si è tenuta ieri, 18 dicembre, nella sede della prefettura di via San Giovanni.

cento ospiti e tanti studenti

Una cerimonia che ha visto la presenza di circa un centinaio di ospiti tra rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e armate, associazioni di categoria e di volontariato e anche una delegazione degli studenti del liceo artistico “Cassinari” di Piacenza che quest’anno, in occasione delle feste natalizie, hanno addobbato il cortile interno con le loro creazioni.

pergamente consegnate ai cavalieri della repubblica

Non solo, è stata anche l’occasione per premiare e consegnare le pergamene di nomina a Cavaliere della Repubblica a quattro cittadini che si sono distinti: Massimo Castignoli, brigadiere capo della Guardia di Finanza, Fabrizio Masini, collaboratore storico di Coldiretti Piacenza, l’imprenditore Pier Luigi Tassi e Francesca Guzzoni, ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate. La serata si è aperta con Ponta che ha salutato uno per uno tutti gli ospiti in compagnia della propria famiglia, quindi la consegna delle onorificenze e il brindisi finale per un caro augurio di buone feste.

il bilancio di fine 2024

In mezzo il suo discorso, servito anche per fare un bilancio di fine 2024. “Questo è stato il mio primo anno a Piacenza e mi sono trovato davvero molto bene, visto che il mio incarico è di tre anni mi dovrete sopportare per altri due – ha detto scherzando Ponta ai presenti –. Ovviamente i problemi ci sono però posso dire che questa è una città civile dove si può lavorare insieme per risolverli, ho trovato infatti tanto spirito di collaborazione sia con gli enti locali sia con le associazioni di volontariato, per cui gli auguri di buon Natale di quest’anno non sono solamente di pace e di serenità, ma anche di auspicio per poter collaborare sempre di più per conseguire un fine comune che è quello della dignità della persona umana”.