Protagonismo giovanile e sviluppo sostenibile: Piacenza insieme a Cluj

C’è un sottile filo che lega Piacenza e Cluj-Napoca, quello della promozione del protagonismo giovanile come motore di sviluppo sostenibile. Si fonda proprio su questo principio il progetto “City to City Exchange”, parte del programma European Urban Iniziative che vede le municipalità di Piacenza e della città della Romania unite in un percorso di scambio di buone pratiche incentrato sull’innovazione per un futuro trainato dai giovani (for a youth-driven future” il titolo originale).

L’iniziativa ha visto appunto uno scambio culturale che si è concretizzato con un viaggio a Cluj da parte dello staff del Settore Piacenza 2030 del Comune guidato dal coordinatore Simone D’Antonio, mentre in questa settimana è toccato alle due funzionarie del Dipartimento di Progettazione Europea del Comune romeno Alexandra Poliec e Carmen Petric ricambiare il favore: a Piacenza hanno visitato alcuni centri di eccellenza e sono anche state accolte in Comune dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi. Le funzionarie hanno infatti potuto vedere i nostri Atenei, la sede del Tecnopolo, il Laboratorio Aperto nell’ex chiesa del Carmine e alcuni centri di aggregazione.