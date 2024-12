San Nicolò, al via un’opera di difesa idraulica cofinanziata da Comune e Bonifica

Le ripetute precipitazioni degli ultimi mesi hanno fatto sì che il reticolo idraulico abbia raggiunto in più occasioni il limite massimo di portata e il suolo non sia sempre riuscito ad assorbire l’eccesso di acqua piovana in modo efficiente arrivando anche a causare localizzati allagamenti nelle aree circostanti.

Per l’areale posto a sud-ovest dell’abitato di San Nicolò (nel Comune di Rottofreno), maggiori criticità si sono verificate a maggio di quest’anno, quando le intense piogge hanno saturato il sistema idraulico di scolo. Ed è proprio con l’obiettivo di mettere in sicurezza la zona del polo funzionale dei servizi comunali, che i tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza, insieme a quelli del Comune di Rottofreno, hanno effettuato una serie di sopralluoghi e convenuto in merito all’opera da realizzare.

un progetto cofinanziato

“Si tratta di un intervento – precisa il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi – cofinanziato dal Consorzio e dal Comune di Rottofreno per la difesa idraulica dalle acque che scolano da monte e sgrondate verso le nostre opere già presenti e così potenziate. Obiettivo comune e primario è la sicurezza idraulica. Ringrazio i tecnici e la sindaca Paola Galvani per la collaborazione.”

Continua la prima cittadina: “Nella zona del polo funzionale, che avrà anche una futura espansione, si è verifica una criticità mai avvenuta e che necessita di un’azione su territorio comunale in tempi brevi. Insieme al Consorzio di Bonifica, che ringrazio per la disponibilità e la volontà di risolvere una problematica, interveniamo in modo condiviso e costruttivo”.

i dettagli dell’opera

Tecnicamente si tratta di una struttura in calcestruzzo armato opportunamente dimensionata e ben inserita nel contesto ambientale aggiungendo opere di mitigazione a schermatura del manufatto realizzato, con lo scopo di difendere idraulicamente la zona residenziale e del polo funzionale da nuove piogge intense.

Il direttore generale del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Pierangelo Carbone aggiunge: “Nelle prossime settimane gli uffici procederanno con la realizzazione del progetto esecutivo e successivamente con la gara d’appalto propedeutica all’affidamento dei lavori per poter eseguire l’opera entro la primavera 2025”.

Conclude l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Giorgi: “Si tratta di un’opera fondamentale a protezione di varie strutture pubbliche come il centro socio riabilitativo, la scuola primaria che vede la presenza di oltre 500 alunni, il palazzetto dello sport di recente inaugurazione e la nuova piscina comunale”.