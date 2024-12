Strattona una donna e le ruba la bici, rapinatore arrestato grazie a un giovane passante

Una donna ucraina di 50 anni è stata rapinata della sua bicicletta ieri mattina in via Alberoni, a Piacenza.

“Stavo procedendo per via Alberoni in bici. A un certo punto, un uomo mi è saltato addosso. Mi ha strattonato con violenza e per la colluttazione io sono caduta a terra. A quel punto lui mi ha rubato la bici, andandosene”, ha spiegato impaurita la donna ai passanti che l’hanno subito soccorsa.

L’uomo ha provato ad allontanarsi, ma uno studente universitario è riuscito a fermarlo. I carabinieri giunti sul posto con due pattuglie lo hanno arrestato: si tratta di un indiano nato nel 2000.

Altri due uomini che erano presenti hanno quindi recuperato la bicicletta della signora.

“Voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato: il ragazzo che è riuscito a fermare il ladro e i due uomini che hanno recuperato la mia bici”, ha detto la donna protagonista di questa spiacevole vicenda.

Un’ambulanza l’ha trasportata, per fortuna le sue condizioni non erano gravi, a parte la grande paura per quanto capitatole.