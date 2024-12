Droga in campagna, smantellata zona dello spaccio: arrestati due pusher

Una importante “centrale” per lo spaccio di droga è stata smantellata dai carabinieri piacentini, In un’area agricola della zona collinare della Valluretta in Comune di Agazzano. Arrestati due spacciatori di 22 e 34 anni marocchini, senza fissa dimora, irregolari, che si spostavano nell’area agazzanese per rifornire alcuni loro “clienti affezionati” di eroina, cocaina e hashish.

Il blitz è scattato due giorni fa. Gli spacciatori contavano in parte sulla quasi inaccessibilità dei luoghi e sulla loro clandestinità con mancanza di residenze “ufficiali”, condizione che permette di disporre case di fortuna in cui stoccare e nascondere il grosso delle sostanze stupefacenti. I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Bobbio insieme ai colleghi della Compagnia di Piacenza, hanno bloccato ed arrestato in flagranza i due pusher dopo aver ceduto dello stupefacente ad un 30enne consumatore piacentino che è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura. Nella disponibilità dei due pusher, dopo le successive perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati complessivamente circa 150 grammi di droga: 75 grammi di hashish, 40 grammi di eroina e 30 di cocaina, materiale per il confezionamento, oltre a circa 1.350 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita di spaccio.

I due sono stati quindi arrestati e dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando di via Beverora, portati dinanzi all’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.