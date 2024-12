“Esercizio abusivo della professione”: sequestrato studio odontoiatrico

A Piacenza, i carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in uno studio odontoiatrico privato, rilevando irregolarità nell’esercizio dell’attività sanitaria.

“Durante il controllo – si legge nella nota dei Nas – è stata riscontrata la presenza di un odontotecnico e di un’assistente alla poltrona, i quali, poco prima dell’arrivo dei militari, senza averne titolo, erano intenti a eseguire su un paziente pratiche sanitarie tipiche della professione odontoiatrica, attività riservate esclusivamente a personale abilitato”.

Alla luce di quanto accertato, i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo dei due studi operativi facenti parte dello studio odontoiatrico e di tutte le attrezzature presenti. L’odontotecnico, l’assistente alla poltrona e il direttore sanitario dello studio odontoiatrico sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza per concorso in esercizio abusivo di una professione.

“L’operazione, frutto della costante attività di vigilanza svolta dal Nas – conclude la nota – evidenzia l’importanza del rispetto delle normative di settore per tutelare la salute dei cittadini e garantire standard professionali adeguati”.