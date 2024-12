“Giovane Città Futura”, 15 progetti e guida dei Comuni sostenibili

Sono 15 gli innovativi progetti che assieme a una guida condurranno la nostra città nel futuro. Si intitola appunto “Piacenza 2030, insieme verso la Città futura” il titolo dell’evento tenuto nel Salone Pier Luigi di Palazzo Farnese che ha visto la premiazione delle realtà piacentine vincitrici nell’ambito degli avvisi pubblici comunali “UAU PC” e “Giovane Città Futura”. Durante la prima parte dell’evento sono state inoltre presentate due importanti iniziative promosse della Rete dei Comuni Sostenibili, network nazionale a cui aderisce anche il Comune di Piacenza: la Guida dei Comuni Sostenibili, un corposo volume pubblicato da Edizioni ETS pensato per viaggiatori che scelgono il turismo per l’appunto sostenibile, lento, green e smart, e nel quale le eccellenze della nostra città hanno ampio risalto, e a seguire la puntata piacentina della serie video intitolata “Comuni Sostenibili On The Road”.

i vincitori

Questi gli 11 vincitori di “Giovane Città Futura”: “Orienteering a staffetta mista: insieme oltre la bussola e cartina” di OTP GEA Orienteering ASD APS, “Colori di comunità” di Vibe Squad, “Note d’organo in città” di Gruppo Informale Euterpe, “Alley Oop Festival” di Alley Oop ASD, “Abat-jour Market-10° edizione Xmas Edition” di Avocado APS, “Raw Vision Fest” di Associazione Culturale CollettivoDieci, “Besu Street Fest 2025” di Associazione Besuricando APS, “Sulla Strada Giusta III edizione #ioManifesto per la sicurezza stradale” di Associazione Sonia Tosi, “MovEat Festival” di Associazione Divercity, “Green Roots: Innovation in sustainability and cultivating green solutions” di Associazione Piacenza Network, “ComixCare” di Gruppo Informale “Pensatori allo Sbando”. Questi invece i quattro vincitori di “UAU PC”: “Colori per il futuro” di Associazione Besuricando APS, “Elogio della tua unicità” di ArteViva ETS, “Guardando le stelle nel bosco” di Fuori Serie e “Art360” di No Studio APS.