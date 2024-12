Gli auguri di Natale “in Libertà”: “Buone radici e occhi al futuro”

Auguri di Natale per il Gruppo editoriale Libertà allo Spazio Rotative. A incontrare ieri tutti gli operatori (giornalisti, tipografi, collaboratori) di Libertà, Telelibertà, Liberta.it, Altrimedia, amministrazione e Vbm, è intervenuto il vice presidente Alessandro Miglioli che ha portato gli auguri della presidente Donatella Ronconi e ha espresso tra l’altro la soddisfazione per il concretizzarsi di un “sogno personale”, la direzione unica di tutti i mezzi di informazione del gruppo editoriale. Il direttore Gian Luca Rocco (che è succeduto nel corso dell’anno a Pietro Visconti anche alla direzione della carta stampata), il direttore generale Marco Scarzanella, il direttore di Altrimedia Riccardo Delfanti, il consigliere Giorgio Losi hanno preso a loro volta la parola per i saluti e sottolineare i risultati positivi del gruppo. Presente anche il direttore amministrativo Angelo Tagliente. “Cambiare è necessario per sopravvivere”, ha detto tra l’altro Rocco, ricordando l’impegno del giornale sempre più radicato sul territorio, gli ottimi numeri del sito (da aprile il nuovo format) e i forti investimenti nella tv con il nuovo tg e l’imminente messa a punto dei nuovi studi. Il direttore generale Marco Scarzanella ha ribadito “i positivi risultati delle aziende del gruppo”. Auguri, e non solo: Maria Grazia Ciregna (Altrimedia) e Rodolfo Soressi (storico tipografo del giornale) hanno festeggiato il loro imminente pensionamento.