Gruppi di vicinato sempre più numerosi e attivi a Piacenza: in un anno 700 segnalazioni

Ogni chat ha il suo “sindaco”, pronto a interfacciarsi in tempo reale con la Polizia locale e l’amministrazione comunale. Sono già il presente ma sempre di più rappresentano il futuro della partecipazione civica. Sono i gruppi di vicinato, sempre più numerosi e sempre più fondamentali nell’ottica di aiuto reciproco: nel solo 2024 hanno prodotto più di 700 segnalazioni. Nati come sentinelle dei quartieri e delle frazioni sotto il profilo della sicurezza, hanno via via affinato le loro “competenze” ampliandole su tutti i versanti del vivere civile. Anche chi governa non può più farne a meno. Tanto che l’altra sera la sindaca Katia Tarasconi, il suo vice Matteo Bongiorni e il comandante Mirko Mussi hanno riunito in sala consiglio tutti e 34 i referenti dei gruppi di vicinato per fare il punto della situazione e oliare una macchina organizzativa che, con questi numeri, è più complessa del previsto.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’