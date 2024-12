Il Raineri Marcora festeggia vent’anni: “Nel nostro futuro formazione e integrazione”

Serata speciale per l’istituto agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza, che ha tagliato il traguardo dei suoi primi vent’anni di vita. Una festa nell’aula magna che ha visto la presenza della autorità cittadine e delle associazioni vicine alla scuola che prepara i giovani piacentini nel campo agrario e alberghiero.

Sono stati proprio gli studenti a preparare i piatti per gli ospiti, illustrando anche preparazione e caratteristiche alimentari, nel pieno spirito di un istituto che da un passato ricco di tradizione si evolve sempre di più verso il futuro. “Un anniversario davvero importante per noi, questo è un traguardo molto significativo – ha detto il dirigente scolastico Alberto Mariani – proprio per questo abbiamo voluto insieme con noi il mondo delle associazioni, gli enti e chiaramente le autorità civili, militari e religiose che collaborano con noi in modo che la scuola non sia solamente un centro didattico, ma anche luogo di formazione e crescita personale per gli alunni”.

Che cosa c’è nel futuro di questo istituto? “C’è un immagine nuova e di rinnovamento legata al territorio – la risposta di Mariani – Piacenza è una città che si sta evolvendo sempre di più in chiave turistica ed è un turismo che non riguarda solo l’Italia, ma anche il mondo intero. La scuola deve dunque essere capace di cogliere questa importante occasione dando opportunità di studio e di lavoro ai ragazzi, nonché di integrazione perché è importante che i nostri giovani capiscano che il mondo non ha confini”.