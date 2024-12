Il sabato speciale del Gruppo Libertà: stand al Centro commerciale Gotico

Domani, sabato 21 dicembre, il Gruppo editoriale Libertà sarà presente con uno stand al centro commerciale Gotico, dalle 9.00 alle 18.30.

Una presenza speciale, messa in campo in previsione delle festività, e garantita dalle incaricate del customer care, dai giornalisti e da alcune hostess.

Lo scopo è mostrare i prodotti e i servizi di Libertà e mettersi a disposizione del pubblico per fornire tutte le informazioni relative all’acquisto degli abbonamenti, ottimo regalo di Natale per sé o per amici.