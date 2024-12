La Confraternita dei Grass spegne 25 candeline, festa con ospiti da tutta Italia

Cinque lustri festeggiati con ospiti provenienti da tutta Italia. La Confraternita dei Grass spegne 25 candeline: è passato appunto un quarto di secolo da quando la realtà piacentina ha cominciato a recensire le osterie tradizionali della nostra provincia, creando quella che probabilmente è stata la prima guida di recensioni gastronomiche online e dando vita ad un movimento che celebra la convivialità prima ancora dell’enogastronomia e dell’edonismo a tavola.

il capitolo generale

Per celebrare l’evento le consorelle e i confratelli hanno organizzato un Capitolo Generale al quale hanno invitato a partecipare gli amici delle confraternite gastronomiche italiane. Presenti una trentina di ospiti e oltre cinquanta Grass alla giornata che si è svolta al Poggiarello di Scrivellano di Travo, la cantina vinicola famosa in tutto il mondo: tra loro anche il presidente nazionale FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) Marco Porzio che ha premiato la Confraternita.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento – ha detto Antonio Corvi Cardona, Gran Priore (presidente) della Confraternita dei Grass – soprattutto per la partecipazione di molti ospiti da tutta Italia e per il sostegno che abbiamo ricevuto da diversi operatori del settore, segno che la Confraternita non è solo una cricca goliardica di mangioni, ma ha anche un valore sociale riconosciuto nel settore agroalimentare e turistico del territorio piacentino”.