Ladro in fuga, si nasconde nel palazzo della Provincia: fermato dalla polizia

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, nel centro storico di Piacenza. Un uomo, pare in fuga dopo aver commesso un furto, avrebbe cercato di nascondersi nell’atrio del palazzo della Provincia, lungo corso Garibaldi.

Il presunto ladro però non è stato fortunato ed è stato subito individuato e poi fermato da alcuni agenti di polizia. Sul posto è intervenuta anche la volante che ha accompagnato l’uomo in questura per i vari accertamenti.