“Rompere il silenzio sulla violenza alle donne”, la voce degli studenti del Gioia

Il ritorno in presenza dell’assemblea degli studenti del liceo Gioia è stato caratterizzato da un tema importante e voluto dai ragazzi: la sensibilizzazione sulla violenza di genere e, in particolare sulla violenza alle donne.

“Vogliamo che questa assemblea possa essere per tutti noi un’opportunità di crescita collettiva – hanno spiegato in apertura i rappresentanti di istituto -, un’occasione per discutere e confrontarci su un tema che purtroppo rappresenta un importante parassita nella società e nella nostra realtà piacentina”.

La mattinata – dedicata alla memoria della giovanissima Aurora Tila – è stata anche l’occasione per proiettare la prima delle tre puntate del documentario prodotto da Telelibertà sulla vicenda dell’omicidio di Elisa Pomarelli.